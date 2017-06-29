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В Орле в общественном транспорте упал ребенок

Не многие знают, что падение пассажира в салоне общественного транспорта также считается дорожно-транспортным происшествием, со всеми вытекающими последствиями. Ситуацию усугубило то, что пострадавшим оказался малолетний ребенок.

Само происшествие случилось в начале улицы Полесской, однако водитель узнал о случившемся и остановил автобус только через несколько перекрестков. Как сообщил шофер маршрутки, притормозить на перекрестке с улицей Октябрьской его вынудил опасный маневр одного из автомобилей.

Как сообщила мать пострадавшего, бабушка, сопровождавшая двухлетнего малыша, забеспокоилась не сразу. Однако мальчик продолжал жаловаться на боль. Тогда о происшествии сообщили водителю. Он тут же остановился и вызвал «скорую».
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «В результате ДТП ребенок серьезных телесных повреждений не получил, и после осмотра бригадой скорой медицинской помощи был отпущен домой».
Инцидент мог бы считаться исчерпанным, если бы не одно обстоятельство. Когда инспекторы запросили у водителя путевой лист, выяснилось: шофер нарушил режим труда и отдыха. На линию, согласно путевке, он выехал в шестом часу утра, а ДТП допустил около шести вечера. По факту происшествия проводится административное дознание.


Иван Суверин
29 июня 2017 года

 


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