Новости версия для печати В Орле в общественном транспорте упал ребенок Не многие знают, что падение пассажира в салоне общественного транспорта также считается дорожно-транспортным происшествием, со всеми вытекающими последствиями. Ситуацию усугубило то, что пострадавшим оказался малолетний ребенок.



Само происшествие случилось в начале улицы Полесской, однако водитель узнал о случившемся и остановил автобус только через несколько перекрестков. Как сообщил шофер маршрутки, притормозить на перекрестке с улицей Октябрьской его вынудил опасный маневр одного из автомобилей.



Как сообщила мать пострадавшего, бабушка, сопровождавшая двухлетнего малыша, забеспокоилась не сразу. Однако мальчик продолжал жаловаться на боль. Тогда о происшествии сообщили водителю. Он тут же остановился и вызвал «скорую».

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «В результате ДТП ребенок серьезных телесных повреждений не получил, и после осмотра бригадой скорой медицинской помощи был отпущен домой». Инцидент мог бы считаться исчерпанным, если бы не одно обстоятельство. Когда инспекторы запросили у водителя путевой лист, выяснилось: шофер нарушил режим труда и отдыха. На линию, согласно путевке, он выехал в шестом часу утра, а ДТП допустил около шести вечера. По факту происшествия проводится административное дознание.





Иван Суверин

29 июня 2017 года







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