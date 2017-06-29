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Житель Мценска ближайшие годы проведёт в ливенской колонии строгого режима

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Мценска, который признан виновным в совершении преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, 20 декабря 2016 года между двумя мужчинами произошёл конфликт, во время которого завязалась драка. Осуждённый стал наносить потерпевшему удары в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя – Мценского межрайонного прокурора о виновности подсудимого назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


Евгения Костомарова
29 июня 2017 года

 


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