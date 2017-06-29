Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Опасный маневр. Как водитель может удерживать внимание, находясь 12 часов за рулем? - Уловки продавцов. За полгода орловцы пожаловались на рекламу больше 90 раз. - Их двор – их сад. В Орле объявлен конкурс благоустройства. - «Девять» сработали на «отлично». Новая экспозиция открывается в Краеведческом музее.

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Вести-Орёл

29 июня 2017 года







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