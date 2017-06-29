Новости версия для печати Орловская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер – 2017» Окружной этап пройдет в Орловском государственном университете имени Тургенева с 30 июня по 2 июля. В нем примут участие более 200 студентов.



Напомним, что Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» проводится с 2003 года. Ежегодно в его мероприятиях принимают участие порядка 15 тысяч студентов из более чем 70 регионов России. Одной из основных целей конкурса является укрепление и развитие деятельности студенческих профсоюзных организаций.





Максим Шилов

29 июня 2017 года







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