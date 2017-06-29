В детских оздоровительных лагерях Орловщины проходят дни безопасности

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четверг
29.06.2017
20:36:11
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В детских оздоровительных лагерях Орловщины проходят дни безопасностиСотрудники МЧС используют каждую возможность для профилактической работы со школьниками.
На днях такое занятие прошло в оздоровительном лагере «Лесной». Учитывая, что дети на отдыхе, пожарные облекают ликбез в форму увлекательной беседы с элементами практики. В МЧС знают: усвоить всю важную и необходимую информацию могут только заинтересованные слушатели. Такие дни безопасности запланированы в каждой смене каждого детского оздоровительного лагеря.
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