Новости версия для печати В Орловской области растет популярность электронного ОСАГО В этом году орловцы оформили 6837 подобных «авто-полисов», тогда как за весь 2016 год было заключено 460 таких договоров.



Список официальных адресов, где можно получить электронный ОСАГО, размещен на сайте Российского союза автостраховщиков.





Татьяна Напольских

29 июня 2017 года







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