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В Орле появились новые многообещающие дизайнеры

Шесть девушек представили совершенно разные коллекции: от детской одежды до вечерних туалетов и спортивных костюмов.

Свою первую  коллекцию вечерних платье на суд профессионалов  Ирина Кузнецова представила первой.  Над  коллекцией  она работала больше года. И уже  нашлись желающие  отправиться в этих платьях  на  какое-нибудь торжество. 
 
Автор детской коллекции «Морской стиль»  Татьяна Алферова уже представляла свои работы на фестивале «Мода  на русское».  Но что скажут профессионалы? Они оценивают не только идею, но и  технику исполнения одежды и аксессуаров, сочетание фактур, а также актуальность.  А вот дети эту коллекцию уже оценили. 
Вика Крюкова, модель: «Мне нравится и шляпка, и платье. Я готова  не только по улицам в этом ходить, но и на вечеринки». 
Чтобы сделать  шляпки-кораблики,  Татьяна потратила пачку крахмала,  а уж сколько времени ушло на складывание  и  утюжку…  Да  и    все детали  костюмов и аксессуары связаны вручную.
Татьяна Алферова, дизайнер: «Вязанные вещи очень похожи на паруса, на канаты,  узлы. Здесь очень хорошая цветовая гамма – это и закат, и морские волны, и белый песок. Дети очень активные, девочки хотят быть и принцессами, и активно двигаться – им и побегать, и попрыгать, поэтому приходится совмещать все в одном».
Анна Плешкова свою коллекцию «Аквилон»   уже   представляла не только на Тургеневском фестивале, но и на Дельфийских играх. Защищать свои идеи   ей не впервой.   Чтобы соединить традиции культуры старины и современности, молодому дизайнеру  даже пришлось разработать свой собственный принт.
Анна Плешкова, дизайнер: «С помощью одного модуля были созданы разные  текстильные композиции:  замкнутые, линейные, раппортные,  разные   масштабы, объемы. То есть,  в каждом изделии модуль повернут по-разному. У  мужчин  цветовая гамма более приглушенная, у женщин – белый, красный, черный».
Аквилон - в переводе «северный  ветер». Эта коллекция задумана  для  спортивных, смелых и   активных людей, которые любят спорт  и готовы отправиться и в горы со сноубордом, и  пробежаться на лыжах, да и летом этой  одежде  найдется применение – надел, к примеру, плащик  и можно под дождем гулять, а если в нем отправиться на пробежку, то можно сбросить лишний вес.
 
Молодые дизайнеры не сомневаются: свое место в  мире, по крайней мере, орловской моды они обязательно найдут.
 





Татьяна Тимохина
29 июня 2017 года

 


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