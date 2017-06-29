Новости версия для печати В Орле появились новые многообещающие дизайнеры Шесть девушек представили совершенно разные коллекции: от детской одежды до вечерних туалетов и спортивных костюмов.



Свою первую коллекцию вечерних платье на суд профессионалов Ирина Кузнецова представила первой. Над коллекцией она работала больше года. И уже нашлись желающие отправиться в этих платьях на какое-нибудь торжество. Автор детской коллекции «Морской стиль» Татьяна Алферова уже представляла свои работы на фестивале «Мода на русское». Но что скажут профессионалы? Они оценивают не только идею, но и технику исполнения одежды и аксессуаров, сочетание фактур, а также актуальность. А вот дети эту коллекцию уже оценили. Вика Крюкова, модель: «Мне нравится и шляпка, и платье. Я готова не только по улицам в этом ходить, но и на вечеринки». Чтобы сделать шляпки-кораблики, Татьяна потратила пачку крахмала, а уж сколько времени ушло на складывание и утюжку… Да и все детали костюмов и аксессуары связаны вручную. Татьяна Алферова, дизайнер: «Вязанные вещи очень похожи на паруса, на канаты, узлы. Здесь очень хорошая цветовая гамма – это и закат, и морские волны, и белый песок. Дети очень активные, девочки хотят быть и принцессами, и активно двигаться – им и побегать, и попрыгать, поэтому приходится совмещать все в одном». Анна Плешкова свою коллекцию «Аквилон» уже представляла не только на Тургеневском фестивале, но и на Дельфийских играх. Защищать свои идеи ей не впервой. Чтобы соединить традиции культуры старины и современности, молодому дизайнеру даже пришлось разработать свой собственный принт. Анна Плешкова, дизайнер: «С помощью одного модуля были созданы разные текстильные композиции: замкнутые, линейные, раппортные, разные масштабы, объемы. То есть, в каждом изделии модуль повернут по-разному. У мужчин цветовая гамма более приглушенная, у женщин – белый, красный, черный». Аквилон - в переводе «северный ветер». Эта коллекция задумана для спортивных, смелых и активных людей, которые любят спорт и готовы отправиться и в горы со сноубордом, и пробежаться на лыжах, да и летом этой одежде найдется применение – надел, к примеру, плащик и можно под дождем гулять, а если в нем отправиться на пробежку, то можно сбросить лишний вес. Молодые дизайнеры не сомневаются: свое место в мире, по крайней мере, орловской моды они обязательно найдут.









Татьяна Тимохина

29 июня 2017 года







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