Новости версия для печати «Знаменский СГЦ» планирует расширение свиноводческих мощностей предприятия до 1 миллиона голов Сегодня в 21 час на телеканале «Россия 24» смотрите интервью с генеральным директором Знаменского СГЦ Еленой Климовой.



Телезрители познакомятся не только с новым инвестиционным проектом компании, но и узнают, что такое селекция и генетика в региональном масштабе, как построена работа предприятия, какое место занимает безопасность и качество выпускаемой продукции.





Орловское Информбюро

29 июня 2017 года







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