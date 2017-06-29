Новости версия для печати Студенческий театр Орловского госуниверситета «Ювента» завершил сезон аншлагом Премьера спектакля «Трепетные птицы» была в мае, затем артисты играли его еще несколько раз, но желающих увидеть эту историю только прибавилось.



Пусть и небольшой, зал театра «Русский стиль» переполнен, зрители сидели на приставных стульях. Автор пьесы и режиссер Наталья Смоголь взялась за сложную и очень объемную тему. Зрители увидели сценическую версию романа Ремарка «На западном фронте без перемен». Пересказывать сюжет нет нужды, он всем известен. Это пронзительное произведение об ужасе и бессмысленности войн, о трагедии человека теряющего друзей, дом, родину, смысл жизни. Наталья Смоголь, художественный руководитель, режиссер театра «Ювента»: «Люди, которые смотрят наш спектакль, говорят: «Наверное, вы реагируете на мировые катаклизмы». Нет, мы не ставили перед собой такой задачи, но сверхзадача вылупилась сама таким образом. Мы говорим, что место действия - Земля, а время действия – всегда. Такая складывается ситуация, что войны не прекращаются, молодые ребята гибнут. А гуманистический посыл, что молодость на войне – это молодость не просто опаленная, сожженная войной, уничтоженная, разрушенная – это любимая ремарковская тема, и она нам показалась очень трогательной, тем более адаптировать спектакль к пьесе – мы назвали ее «фронтовая повесть» - это сложно, но безумно интересно». Актерам - молодым ребятам - совсем непросто было вживаться в роли повоевавших людей. Егор Помелухо, исполнитель роли Пауля Боймера: «Это невероятно трудно. Я не служил, военные действия на себе не испытывал, но боль эта все-таки всечеловеческая, и она так или иначе передается из рода в род, потому что отголоски войны остаются и по сей день». Эта тема никого не оставляет равнодушным, она у нас в генах. Глядя на сцену - забываешь, что это самодеятельный театр. Алена Загоруй, актриса театра «Ювента»: «Театр он всегда театр – профессиональный или не профессиональный, все равно ты вкладываешь в это свою душу, поэтому, я думаю, это прекрасный опыт, даже несмотря на то что я не планирую этим профессионально заниматься». Для «Ювенты» это сезон оказался удачным. В мае в Москве на фестивале любительских театров труппа получила приз за «Гражданскую позицию в прочтении войны.





Эва Стасюлевич

29 июня 2017 года







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