Новости версия для печати Сегодня сотрудники орловской полиции нашли мертвыми пропавших женщину и ребенка В поисках принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии и добровольцы.



Сегодня утром в МЧС России по Орловской области обратился представитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с сообщением о том, что в Орловском районе пропала женщина с малолетним ребенком. С заявлением о пропаже в полицию обратился ее супруг. Как пояснил заявитель, они семьей ехали на автомобиле в соседний регион. На территории Орловского района около лесополосы он остановился отдохнуть. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил супруги и их малолетнего ребенка. Спустя время, когда жена не вернулась, он попробовал отыскать ее самостоятельно, но безрезультатно.



Подробности в вечернем выпуске « В течение дня велись поиски пропавших. Как только что сообщил наш корреспондент Иван Суверин, работающий на месте происшествия, женщина и ее шестимесячный ребенок найдены мертвыми. На месте работает следственная оперативная группа СКР.Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро

29 июня 2017 года







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