Сегодня на озере «Светлая жизнь» спасли из воды женщину

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четверг
29.06.2017
20:36:06
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Сегодня на озере «Светлая жизнь» спасли из воды женщинуВ 11:25 на наблюдательный пункт спасательного поста на озере «Светлая жизнь» поступил сигнал с одной из «тревожных кнопок», которые установлены на пляже.
К месту незамедлительно направилась дежурная смена спасателей. Подойдя на лодке, они достали из воды женщину 1979 года рождения. На берегу спасателями ей была оказана первая помощь. После этого ее осмотрели медики, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась, сообщает сайт орловского МЧС.
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