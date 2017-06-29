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В мэрии Орла прошла очередная сессия Горсовета

26-е заседание прошло достаточно бурно. Депутаты договорились о том, что в ближайшие две недели найдут решение для вывода из кризиса муниципального предприятия ПАТП-1. Также они обсудили зарплату сити- менеджера, а вернее отсутствие информации о ней.

Самой обсуждаемой темой еще до сессии – был конкурс на пост сити-менеджера. Андрей Усиков покинул его по собственному желанию и пошел на повышение – в зампреды регионального правительства. 
 
Некоторые пункты контракта с будущим руководителем вызвали неоднозначную реакцию у депутатов.
Олег Карпиков, депутат: «Контракт с главой администрации может быть расторгнут только по обращению мэра в суд». А почему он не может быть просто расторгнут мэром при одобрении большинства депутатов. Оплата труда – почему здесь прочерки? А где должностной оклад? Какие надбавки? Срок действия контракта – он «не может быть менее двух лет». А почему он не может быть не менее двух лет, если это в наших правах любое решение изменить. Я предлагаю изменить, что контракт может быть расторгнут в любое время с уведомлением за два месяца. Это нормально».
При этом народники проголосовали за начало конкурса. Кандидат на вакантное место должен будет представить программу управления городом. Прием документов начнется уже с завтрашнего дня. Продлится две недели. Простым же горожанам в принципе все ровно кто станет у руля. Главное чтоб в городе был порядок. 
 
Городу - и по мнению жителей, и по мнению депутатов – нужны бюджетные деньги. На сессии отчитались, на что тратили городскую казну в первом полугодии этого года, внесли корректировки в показатели финансового прогноза. Но в отчетах - сухие цифры да и только. Они не отражают реальной картины - уверен Александр Коровин. Он предложил внести ряд поправок. И заявил, что лично соберет и выведет людей на уборку набережной, только если выделенные на это два миллиона рублей отдадут в поддержку муниципального предприятия ПАТП-1.
Александр Коровин, депутат горсовета директор: «Ремонт тротуара – почти полмиллиона, мероприятия санитарно-экологической направленности – почти два миллиона». У меня предложение: к двум миллионам добавить еще три миллиона. Набережные уберем сами – два миллиона отсюда можно снять, и с экологической направленности, с двух миллионов – миллион. Минимум сегодня на городской транспорт необходимо направлять пять миллионов, а не два, иначе предприятие будет банкротом».
В итоге депутаты договорились о том, что план вывода городского хозяйства из кризиса найдут в течение двух недель, а не как было запланировано ранее - к 1 сентября. 
 
Еще один факт был озвучен на сессии: в Орле появится долгострой. Сдачу дома по адресу Бурова, 46 уже неоднократно переносили. Последняя дата 1 июля, и застройщик, как заверил один из депутатов, точно не успеет.
 





Анна Вайсергисер
29 июня 2017 года

 


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