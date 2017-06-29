Сегодня депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов провел личный прием граждан

|
четверг
29.06.2017
20:35:49
|
|
Сегодня депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов провел личный прием гражданСоциальное обеспечение, патриотическое воспитание молодежи и поддержка общественных организаций - на личном приёме обсудили широкий круг тем, и в диалоге принимали участие не только орловцы.
На беседу с депутатом приехали представители Верховского совета ветеранов боевых действий. Они обратились с просьбой оказать материальную помощь для реставрации памятника афганцам.
Проблему исторической памяти затронул и директор Ливенского краеведческого музея. Он посетовал на отсутствие у молодежи интереса к изучению истории, и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в этом направлении.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта