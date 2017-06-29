Новости версия для печати Сегодня депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов провел личный прием граждан Социальное обеспечение, патриотическое воспитание молодежи и поддержка общественных организаций - на личном приёме обсудили широкий круг тем, и в диалоге принимали участие не только орловцы.



На беседу с депутатом приехали представители Верховского совета ветеранов боевых действий. Они обратились с просьбой оказать материальную помощь для реставрации памятника афганцам. Проблему исторической памяти затронул и директор Ливенского краеведческого музея. Он посетовал на отсутствие у молодежи интереса к изучению истории, и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в этом направлении.





Татьяна Дьяконова

29 июня 2017 года







На главную страницу





