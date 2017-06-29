Новости версия для печати МЧС: В Орловской области ожидается ухудшение погоды 29 и 30 июня на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 29 июня по 21 час 30 июня на территории области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем ночью - юго-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +27°С…+32°С, при значительной облачности до +25°С. В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.





Орловское Информбюро

29 июня 2017 года







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