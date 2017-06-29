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Сегодня у здания мэрии прошел пикет против повышения тарифов на ЖКХ

Увеличение тарифов на 15% сильно ударит по карману горожан, уверены орловцы. Власти же парируют: тарифы экономически обоснованы, и управляющие компании, возможно, не будут так часто отказываться от старых домов. Всего их в Орле - 206.

Напомним, решение об увеличении тарифов было принято еще в мае этого года на сессии Горсовета. Против принятия такого решения выступила небольшая группа депутатов и Федерация профсоюзов, но это ничего не изменило.

Рафаил Исламгазин, председатель школы домкомов: «Деньги мы платим, а результатов не видим. Это повышение платы абсолютно необоснованное. Не обосновано, во-первых, экономически, во-вторых, не предусмотрено, что должна делать управляющая организация за эти деньги».

Как стало известно на сессии Горсовета, в ближайшее время будет создана рабочая группа. Она даст официальное обоснование повышению тарифов.