Новости версия для печати Вниманию водителей! Сегодня в центре Орла будет запрещена стоянка транспорта.



Стоянка автотранспорта будет запрещена: до 18:00 на ул. М. Горького от дома №25 до ул. Тургенева;

с 00:00 до 12:00 на ул. Салтыкова – Щедрина от дома №1 до дома № 2 на бульваре Победы.





Мария Семак

30 июня 2017 года







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