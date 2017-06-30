Новости версия для печати Квартирный вопрос сироты в очередной раз решила прокуратура Прокуратурой Глазуновского района проведена проверка по обращению, в котором сообщалось о нарушении жилищных прав сироты.



Как рассказала старший помощник прокурора области Елена Сёмина, молодой человек был поставлен на соответствующий учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на это, жилое помещение ему своевременно предоставлено не было. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Глазуновского района предоставить молодому человеку благоустроенное жилое помещение. Суд требование прокурора удовлетворил. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура района.





Евгения Костомарова

30 июня 2017 года







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