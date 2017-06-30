Новости версия для печати В Орле продолжаются рейды по берегам водоемов Их проводят специалисты управления по безопасности администрации города совместно с сотрудниками МЧС. Только за один рейд, 27 июня, специалисты пресекли шесть фактов купания в небезопасных местах.



Напомним, что в черте города разрешено купание у двух пляжей — на озере Светлая жизнь и на реке Оке в районе Городского парка. Администрация города Орла напоминает, что купание в других местах, вне пляжей, может быть опасным. Нерадивым купальщикам может грозить штраф. Кроме того, крайне опасно для жизни нахождение в воде в нетрезвом виде. Также родителям стоит особенно внимательно следить за своими детьми.





Максим Шилов

30 июня 2017 года







На главную страницу





