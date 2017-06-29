Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Двойная трагедия в орловском лесу. С самого утра в Орловском районе была развернута крупномасштабная поисковая операция. - Автомобиль бизнес-класса стоматологам больше «не улыбается». Орловское здравоохранение снова попало в топ обсуждаемых новостей. - Просто нет слов. Орловчане устроили «молчаливый пикет» против повышения тарифов. - Зарплату и соцгарантии обсудят дополнительно. На должность сити-менеджера Орла объявлен конкурс. - Юность, опаленная войной. Сегодня День партизан и подпольщиков.





Вести-Орёл

29 июня 2017 года







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