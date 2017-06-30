Новости версия для печати Еще один остановочный пункт будет обустроен в Орле Речь идет об остановке общественного транспорта на пересечении улицы Мостовой и Карачевского шоссе.



Остановочные пункты будут обустроены с обеих сторон проезжей части. Работы планируется завершить до 5 июля. В связи с их проведением ограничено движение транспорта по правой полосе улицы Мостовой от пересечения с улицей Алроса до выезда с территории Торгового центра «Европа».





Максим Шилов

30 июня 2017 года







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