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В Орле выберут лучшую улицу, дом, двор и подъезд

Победителей определят в каждом районе города. В течение 10 дней после приема заявок комиссии проведут выездные заседания на каждом из конкурсных объектов. Жюри оценит чистоту, качество благоустройства домов, дворов и улиц, работу органов территориального общественного самоуправления.

В районных администрациях будут работать свои конкурсные комиссии, в состав которых вошли представители администрации города, депутатского корпуса, общественных организаций и даже участковые уполномоченные.

Подведение итогов и торжественные награждения пройдут накануне Дня города.