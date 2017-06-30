Новости версия для печати В эти дни в Туле проходит выставка орловских художников В выставочном зале Историко-краеведческого и художественного музея разместили более 200 работ разных жанров: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.



Экспозиция называется «Пойдем в мой край, в поля в луга Орловщины». Зрители смогут оценить не только мастерство орловских художников, но и красоту нашего края.





Мария Семак

30 июня 2017 года







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