В эти дни в Туле проходит выставка орловских художников

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пятница
30.06.2017
14:00:59
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В эти дни в Туле проходит выставка орловских художниковВ выставочном зале Историко-краеведческого и художественного музея разместили более 200 работ разных жанров: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.
Экспозиция называется «Пойдем в мой край, в поля в луга Орловщины». Зрители смогут оценить не только мастерство орловских художников, но и красоту нашего края.
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