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Пропавшие женщина и ее шестимесячный сын были найдены повешенными в лесу

29 июня с самого утра в Орловском районе была развернута крупномасштабная операция: сотрудники МЧС, полиции, волонтеры искали молодую женщину и шестимесячного малыша. Семья, ехавшая из Санкт-Петербурга в Белгород, ранним утром сделала остановку у деревни Становое, во время которой мама и ребенок бесследно пропали.

В поисках принимали участие сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и волонтеры добровольного поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Зона поисков была расширена до Мценского района. Около 4-х часов дня пропавших обнаружил один из оперативников местного уголовного розыска. Его глазам открылось жуткое зрелище. Женщина и ее маленький сын были повешены. На этом лесном участке еще недавно местные жители отмечали свадьбу. Думал ли кто-то из селян, что веревкам, на которых крепился праздничный тент, найдут такое жуткое применение.

Вариантов формулировки случившегося у следствия не так много: убийство и суицид, либо двойное убийство. Пока ни одна из версий с повестки не снимается. О предпосылках трагедии следователям известно немного.
Дмитрий Зинин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Известно, что они передвигались на автомобиле из Санкт-Петербурга в Белгород, к сестре погибшей, и остановились передохнуть около деревни Становое. Гражданка с малолетним сыном покинула автомобиль и ушла в неизвестном направлении. В результате поисковых мероприятий она и ее ребенок были обнаружены повешенными в лесополосе».
Отец семейства дает показания в следственном комитете. У супругов осталось еще двое детей дошкольного возраста. По данным правоохранителей, семья принадлежала к старообрядческой общине.




Иван Суверин
30 июня 2017 года

 


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