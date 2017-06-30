Новости версия для печати Сегодня проходит очередная сессия орловского Облсовета Заседание уже началось в круглом зале областной администрации.



В повестке заседания около тридцати вопросов. В частности, депутатам будет предложено согласовать дополнения и изменения в проект закона о правах ребенка. Речь идёт о предоставлении детям бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, с возможностью получения необходимого лечения за пределами России за счёт бюджетных средств.



Также депутаты в первом чтении рассмотрят проект закона о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Законодательный акт разработан с целью обеспечения гарантий занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, так как федеральным законом установлена обязанность работодателя не только по созданию квотируемых рабочих мест, но и по выполнению квоты, т. е. обеспечению её исполнения. Кроме того, будут рассмотрена возможность внесения изменений в программу наказов избирателей на 2017 год.



Речь на сессии будет идти и о возможном понижении налоговой ставки для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Орловской области. Это необходимо для обеспечения инвестиционной привлекательности региона. Не останутся без внимания и проблемы сельхозпроизводителей. Отдельным вопросом будет рассмотрена возможность субсидирования затрат при проведении работ по химической мелиорации земель.





Максим Шилов

30 июня 2017 года







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