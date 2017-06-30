Новости версия для печати Со второй попытки Более 100 орловцев сдавали ЕГЭ по математике в резервный день – 28 июня.



68 выпускников ещё раз пробовали свои силы в этом предмете на профильном уровне и 43 – на базовом.



Также в резервный срок в Орловской области математику профильного уровня сдавали 56 выпускников прошлых лет. Минимальный порог здесь – 27 баллов. Базовая математика оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата необходимо набрать хотя бы 3 балла.



29 июня был резервный день сдачи русского языка.



Основной же период ЕГЭ-2017 завершается 1 июля.





Татьяна Курбатова

30 июня 2017 года







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