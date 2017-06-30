Со второй попытки

|
пятница
30.06.2017
14:00:55
|
|
Со второй попыткиБолее 100 орловцев сдавали ЕГЭ по математике в резервный день – 28 июня.
68 выпускников ещё раз пробовали свои силы в этом предмете на профильном уровне и 43 – на базовом.
Также в резервный срок в Орловской области математику профильного уровня сдавали 56 выпускников прошлых лет. Минимальный порог здесь – 27 баллов. Базовая математика оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата необходимо набрать хотя бы 3 балла.
29 июня был резервный день сдачи русского языка.
Основной же период ЕГЭ-2017 завершается 1 июля.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта