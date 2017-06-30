Новости версия для печати Делегация Орловской области во главе с губернатором принимает участие в IV Форуме регионов России и Беларуси в Москве На Форуме регионов планируется подписать 70 соглашений о сотрудничестве между Россией и Республикой Беларусь, в том числе на уровне городов и районов.



Форум собрал представительный состав участников, включая руководство верхних палат парламентов России и Республики Беларусь, сообщает информационный портал Орловской области.



Как отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, в этом году основной темой встречи станет сотрудничество на региональном уровне в сфере новых технологий, инноваций, развития информационного общества. Сегодня эта тема актуальна как для России, так и для Республики Беларусь.

В рамках форума пройдут круглые столы, выставки, культурные мероприятия. Планируется подписание ряда двусторонних контрактов и более 70 соглашений о сотрудничестве между регионами, в том числе на уровне районов и городов.



В дни проведения IV Форума регионов в Москве состоится Высший Государственный Совет Союзного государства с участием Президента РФ Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.





Орловское Информбюро

30 июня 2017 года







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