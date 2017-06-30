Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Квалифицировали – как убийство. По факту трагедии в орловском лесу возбуждено уголовное дело. - Средство передвижения – за полтора миллиона рублей. ОНФ заинтересовался служебным авто для стоматологической поликлиники. - Это нужно живым. Верховский Совет ветеранов просит помощи в обновлении памятника. -У природы нет плохой погоды? Орловские синоптики дают штормовое предупреждение.





Вести-Орёл

30 июня 2017 года







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