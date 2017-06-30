Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
30.06.2017
14:01:14
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

29 июня в Орловской области утонуло два человека

Один человек погиб при купании в озере Светлая Жизнь, другой - в пруду села Станового Колодезя Орловского района.

29 июня в 17:10 на «Светлой жизни» к сотрудникам спасательного поста обратились граждане с сообщением о том, что утонул подросток 2003 года рождения. Его тело было обнаружено в 28 метрах от берега на глубине четырех метров. Данное происшествие произошло за пределами места, оборудованного для купания. В 17:45 спасателями тело погибшего было извлечено из воды. 
 
В тот же день в 20:07 на телефон пожарно-спасательной службы 101 поступило сообщение о еще одном происшествии на воде. В пруду села Станового Колодезя Орловского района, в месте необорудованном для купания, утонул мужчина 1986 года рождения. Утонувшего извлекли из воды местные жители. При внешнем осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. 
 
На месте происшествий работали сотрудники ПСС, полиции, оперативная группа Главного управления МЧС России по Орловской области, психолог ГУ.
 
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает! Купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности, нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, личная неосторожность граждан при нахождении у водоемов по-прежнему остаются основными причинами гибели людей на водоемах..



Орловское Информбюро
30 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта