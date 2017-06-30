Новости версия для печати 29 июня в Орловской области утонуло два человека Один человек погиб при купании в озере Светлая Жизнь, другой - в пруду села Станового Колодезя Орловского района.



29 июня в 17:10 на «Светлой жизни» к сотрудникам спасательного поста обратились граждане с сообщением о том, что утонул подросток 2003 года рождения. Его тело было обнаружено в 28 метрах от берега на глубине четырех метров. Данное происшествие произошло за пределами места, оборудованного для купания. В 17:45 спасателями тело погибшего было извлечено из воды. В тот же день в 20:07 на телефон пожарно-спасательной службы 101 поступило сообщение о еще одном происшествии на воде. В пруду села Станового Колодезя Орловского района, в месте необорудованном для купания, утонул мужчина 1986 года рождения. Утонувшего извлекли из воды местные жители. При внешнем осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. На месте происшествий работали сотрудники ПСС, полиции, оперативная группа Главного управления МЧС России по Орловской области, психолог ГУ. Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает! Купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности, нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, личная неосторожность граждан при нахождении у водоемов по-прежнему остаются основными причинами гибели людей на водоемах..





Орловское Информбюро

30 июня 2017 года







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