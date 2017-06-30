Новости версия для печати Квалифицировали – как убийство По факту трагедии в орловском лесу у деревни Становое возбуждено уголовное дело.



Орловский Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105-й статье – убийство. Накануне в Орловском районе весь день искали молодую женщину с шестимесячным сыном . Сейчас на месте работает следственная группа, в составе которой следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты, эксперты и сотрудники полиции. Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия о совершении матерью убийства сына с последующим её самоубийством. Расследование уголовного дела продолжается».





Иван Суверин

30 июня 2017 года







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