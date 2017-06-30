Орловское здравоохранение снова попало в топ обсуждаемых новостей

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пятница
30.06.2017
22:39:59
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Орловское здравоохранение снова попало в топ обсуждаемых новостейВ этот раз повод для нелицеприятных разговоров дал главный врач областной стоматологической поликлиники. Он решил приобрести новое служебное авто, да не абы какое, а класса люкс. В ситуацию вмешался Общероссийский Народный фронт.
Казалось бы какая мелочь - всего лишь авто за полтора миллиона государственных денег. Не ездить же главному врачу областной стоматологии на неказистом бюджетном варианте? Доходы от платной медицины в бесплатной поликлинике уже давно позволяют кататься за казенный счет на машинках и покруче.
Вот что пишут орловцы в соцсетях:
Комплектация заявленного в лот автомобиля предполагает, например, подсветку внизу ног водителя и переднего пассажира, кожаную обивку салона, разделительную систему климат-контроля в виде трех зон, и прочее, прочее, прочее. Правда, не совсем понятно, каким образом такая навороченная машина может помочь областной стоматологии
Этот же вопрос задали и представители регионального штаба Общероссийского Народного фронта.
И возмущаться есть отчего. На то, чтобы выполнить поручение губернатора об организации круглосуточной стоматологической помощи, средств нет. В департаменте и в областной стоматологической поликлинике в унисон твердят о тяжелом материальном положении. Чем обусловлена такая дорогая покупка в столь трудное для орловской медицины время, мы попытались узнать непосредственно у ее инициатора.
Однако встретиться с главным врачом областной стоматологии Сергеем Болговым лично нам не удалось, но есть запись телефонного разговора:
Корреспондент: « В ситуацию вмешался ОНФ. Мы бы хотели получить комментарий».
Сергей Болгов, главный врач БУЗ Орловской области "Орловская областная стоматологическая поликлиника": «А ОНФ – это что?»
Корреспондент: «Это народный фронт. Вам это ни о чем не говорит?»
Сергей Болгов: «Ааа, Народный фронт. Народный фронт у нас вмешивается во все. У меня нет желания комментировать те глупости, которые Народный фронт распространяет обо мне».
Незнание или нежелание знать об ОНФ звучит неубедительно. Зато слова президента страны о деятельности фронта на недавнем форуме прозвучали весьма четко.
Свою позицию о нецелесообразности покупки дорогого авто для нужд орловской государственной стоматологии ОНФ донес до правительства региона. И в тот же день лот с торгов бесследно исчез.
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