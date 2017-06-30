Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
30.06.2017
22:39:59
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловское здравоохранение снова попало в топ обсуждаемых новостей

В этот раз повод для нелицеприятных разговоров дал главный врач областной стоматологической поликлиники. Он решил приобрести новое служебное авто, да не абы какое, а класса люкс. В ситуацию вмешался Общероссийский Народный фронт.

Казалось бы какая мелочь - всего лишь авто за полтора миллиона государственных денег. Не ездить же главному врачу областной стоматологии на неказистом бюджетном варианте? Доходы от платной медицины в бесплатной поликлинике уже давно позволяют кататься за казенный счет на машинках и покруче. 
 
Вот что пишут орловцы в соцсетях:
«Цены в поликлинике: пломба - 1500р., пломба со штифтом - 4500р., мост на 1 зуб 14500р. А бесплатно тоже можно, только без гарантии и не больше, чем на год. В общем, стоматология у нас в стране давно платная! И ещё плюс к этому дотации из бюджета! Отсюда и зарплаты главврача по 385 тысяч в месяц и автомобили за бюджетный счёт по 1,5 млн.!»
Комплектация заявленного в лот автомобиля предполагает, например, подсветку внизу ног водителя и переднего пассажира, кожаную обивку салона, разделительную систему климат-контроля в виде трех зон, и прочее, прочее, прочее. Правда, не совсем понятно, каким образом такая навороченная машина может помочь областной стоматологии
 
Этот же вопрос задали и представители регионального штаба Общероссийского Народного фронта. 
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта: «Это наша работа. ОНФ много лет осуществляет проект «За честные закупки», и поэтому мы четко отслеживаем в Интернете такого рода закупки, их огромное количество, но именно такая повергла в возмущение Народный фронт и не только».
И возмущаться есть отчего. На то, чтобы выполнить поручение губернатора об организации круглосуточной стоматологической помощи, средств нет. В департаменте и в областной стоматологической поликлинике в унисон твердят о тяжелом материальном положении. Чем обусловлена такая дорогая покупка в столь трудное для орловской медицины время, мы попытались узнать непосредственно у ее инициатора.

Однако встретиться с главным врачом областной стоматологии Сергеем Болговым лично нам не удалось, но есть запись телефонного разговора:
 
Корреспондент: « В ситуацию вмешался ОНФ. Мы бы хотели получить комментарий».
 
Сергей Болгов, главный врач БУЗ Орловской области "Орловская областная стоматологическая поликлиника": «А ОНФ – это что?»
 
Корреспондент: «Это народный фронт. Вам это ни о чем не говорит?»
 
Сергей Болгов: «Ааа, Народный фронт. Народный фронт у нас вмешивается во все. У меня нет желания комментировать те глупости, которые Народный фронт распространяет обо мне». 
 
Незнание или нежелание знать об ОНФ звучит неубедительно. Зато слова президента страны о деятельности фронта на недавнем форуме прозвучали весьма четко.
Владимир Путин: «В результате  работы ОНФ скорректированы были различные программы и финансовые расходы государства разных уровней на 227 миллиардов рублей. Это очень серьезная цифра».
Свою позицию о нецелесообразности покупки дорогого авто для нужд орловской государственной стоматологии ОНФ донес до правительства региона. И в тот же день лот с торгов бесследно исчез. 
 





Оксана Гранн
30 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта