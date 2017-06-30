Новости версия для печати Орловское здравоохранение снова попало в топ обсуждаемых новостей В этот раз повод для нелицеприятных разговоров дал главный врач областной стоматологической поликлиники. Он решил приобрести новое служебное авто, да не абы какое, а класса люкс. В ситуацию вмешался Общероссийский Народный фронт.



Казалось бы какая мелочь - всего лишь авто за полтора миллиона государственных денег. Не ездить же главному врачу областной стоматологии на неказистом бюджетном варианте? Доходы от платной медицины в бесплатной поликлинике уже давно позволяют кататься за казенный счет на машинках и покруче. Вот что пишут орловцы в соцсетях: «Цены в поликлинике: пломба - 1500р., пломба со штифтом - 4500р., мост на 1 зуб 14500р. А бесплатно тоже можно, только без гарантии и не больше, чем на год. В общем, стоматология у нас в стране давно платная! И ещё плюс к этому дотации из бюджета! Отсюда и зарплаты главврача по 385 тысяч в месяц и автомобили за бюджетный счёт по 1,5 млн.!» Комплектация заявленного в лот автомобиля предполагает, например, подсветку внизу ног водителя и переднего пассажира, кожаную обивку салона, разделительную систему климат-контроля в виде трех зон, и прочее, прочее, прочее. Правда, не совсем понятно, каким образом такая навороченная машина может помочь областной стоматологии Этот же вопрос задали и представители регионального штаба Общероссийского Народного фронта. Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта: «Это наша работа. ОНФ много лет осуществляет проект «За честные закупки», и поэтому мы четко отслеживаем в Интернете такого рода закупки, их огромное количество, но именно такая повергла в возмущение Народный фронт и не только». И возмущаться есть отчего. На то, чтобы выполнить поручение губернатора об организации круглосуточной стоматологической помощи, средств нет. В департаменте и в областной стоматологической поликлинике в унисон твердят о тяжелом материальном положении. Чем обусловлена такая дорогая покупка в столь трудное для орловской медицины время, мы попытались узнать непосредственно у ее инициатора.



Однако встретиться с главным врачом областной стоматологии Сергеем Болговым лично нам не удалось, но есть запись телефонного разговора: Корреспондент: « В ситуацию вмешался ОНФ. Мы бы хотели получить комментарий». Сергей Болгов, главный врач БУЗ Орловской области "Орловская областная стоматологическая поликлиника": «А ОНФ – это что?» Корреспондент: «Это народный фронт. Вам это ни о чем не говорит?» Сергей Болгов: «Ааа, Народный фронт. Народный фронт у нас вмешивается во все. У меня нет желания комментировать те глупости, которые Народный фронт распространяет обо мне». Незнание или нежелание знать об ОНФ звучит неубедительно. Зато слова президента страны о деятельности фронта на недавнем форуме прозвучали весьма четко. Владимир Путин: «В результате работы ОНФ скорректированы были различные программы и финансовые расходы государства разных уровней на 227 миллиардов рублей. Это очень серьезная цифра». Свою позицию о нецелесообразности покупки дорогого авто для нужд орловской государственной стоматологии ОНФ донес до правительства региона. И в тот же день лот с торгов бесследно исчез.









Оксана Гранн

30 июня 2017 года







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