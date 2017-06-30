Новости версия для печати МЧС: 30 июня и 1 июля на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 18 м/с По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность.



Ночью и днем небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный ночью 6-11, днем при грозе местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днем +24°С…+29°С. В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.





Орловское Информбюро

30 июня 2017 года







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