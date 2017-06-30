Новости версия для печати Фильм «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее» смотрите сегодня на телеканале «Россия 24» Медиапроект Русского географического общества воплотили в жизнь сотрудники «Орловского полесья» совместно с коллегами из Калужского, Смоленского и Брянского заповедников.



Фильм снимали ровно год, его авторы познакомились не только с зубрами, но и с людьми, которые охраняют, наблюдают, кормят и защищают этих гигантов. Каждый год, благодаря вниманию государства и неустанной заботе человеческих рук популяция увеличивается на 50 телят. Олег Пригоряну, директор национального парка «Орловское полесье»: «В этом фильме есть душа, он цепляет, и он будет служить главному, потому что для нас самое главное - экологическое просвещение, это движение вслед за зубрами, а иногда и впереди зубров - в Брянскую, Калужскую, Орловскую область, потому что мы уже далеко за пределами административных границ национального парка «Орловское полесье». Сегодня на границе Брянской и Орловской областей свободно живут 500 особей. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать. Автор фильма - калужанин Михаил Хрящев. Сотрудники заповедника, помогали ему, как могли. Для съемок была задействована не только обычная аппаратура, очень выручали беспилотные камеры, которые не раз терялись в лесах, но хорошие кадры осторожного зубра все равно удалось отснять.



Сегодня на телеканале «Россия-24» Вы сможете увидеть этот фильм. Начало – в 21:00.





Татьяна Напольских

30 июня 2017 года







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