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Велопробег "Дети против ДТП!" прошёл в Мценске

Его участники – воспитанники воскресной школы под руководством иерея Александра Малежеева при Свято-Троицком храме, от которого и был дан старт. Путь велоколонны пролегал по центральным улицам города. Сопровождали юных любителей двухколесного транспорта сотрудники ГИБДД и машина скорой медицинской помощи.

Продуманный и организованный с соблюдением всех мер безопасности велопробег наглядно продемонстрировал всем участникам дорожного движения, что законопослушные велосипедисты являются полноценными участниками движения и не создают неудобств на дороге.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области.