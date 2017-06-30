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48 килограммов наркотических средств было изъято в минувшем году на территории Орловской области

В основном, это наркотики растительного происхождения и синтетика.

Количество выявленных наркопреступлений в области возросло и составляет почти 9 процентов от всей криминальной статистики. Цифры, факты и последствия этого страшного увлечения обсуждали наркополицейские и врачи. 
 
Структурные преобразования, которые наркополиция переживала при интеграции в МВД, говорят в руководстве службы, на работе простых оперативников не отразились. А показатели их работы даже улучшились.
Владимир Журавлев, начальник УКН УМВД РФ по Орловской области: «На протяжении пяти месяцев выявлено и поставлено на учет 310 преступлений, за аналогичный период прошлого года их было 273. 63,2% преступлений было выявлено сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Выявлено три факта содержания притонов, где употреблялись синтетические наркотические средства, все в Заводском районе города Орла. С начала 2017 года правоохранительными органами расследовано 170 наркопреступлений, из них 30 – совершены в организованном либо групповом формате».
Сегодня наркорынок все активнее завоевывают соли и спайсы. Способ распространения зелья – бесконтактный, путем закладок. Кроме этого, на руку драгдиллерам, по словам полицейских, играет и такой фактор, как попустительство окружающих.
Александр Ставцев, заместитель начальника УКН УМВД РФ по Орловской области: «Что настораживает при социологическом исследовании то, что выросло количество лиц, которые безразлично воспринимают наркоманию как болезнь и тех, которые более терпимы к данной проблеме».
Виталий Утешев, заместитель председателя правительства области по безопасности: «Здесь необходима помощь населения. Невозможно той или иной силовой структуре победить зло, если не будет понимания среди людей, и не будет помощи и поддержки населения. Я думаю, что все мы заинтересованы в том, чтобы иметь здоровое поколение, сильную страну, чтобы люди были счастливы».
Если оборот наркотиков - преступление, то сама наркомания, прежде всего, болезнь, которая, по словам врачей, характера эпидемии на Орловщине пока не носит.
Николай Абакумов, заместитель главного врача орловского наркологического диспансера: «В 2016 году у нас состояло на учете 1019 человек, а начало 2017 года было отмечено снижение – 961 человек. Но за шесть месяцев 2017 года мы опять фиксируем небольшой рост наркопотребителей – это 1011 человек состоит по поводу употребления наркотиков у врачей-наркологов в настоящее время».
Лечить наркоманию можно, но лишь в том случае, если медики имеют перед собой пациента, а не его труп. В Орле зафиксировано несколько случаев смерти при первой пробе спайсов. Сами продавцы смерти роковых последствий для себя тоже подчас не предвидят - их заманивают высокой зарплатой «с перспективой выдвижения и роста», а о рисках «профессии» не упоминают.
 
В борьбе с наркотизацией области стражи порядка рассчитывают на помощь населения. О деятельности драгдиллеров нужно незамедлительно сообщить в любой орган полиции.
 



Иван Суверин
30 июня 2017 года

 


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