Все поправки в региональные законы были приняты, но некоторые - с оговорками

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пятница
30.06.2017
22:40:06
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Все поправки в региональные законы были приняты, но некоторые - с оговоркамиСегодня состоялась очередная сессия орловского Облсовета. На повестке дня было более 30 пунктов.
Эта сессия облсовета получилась весьма разноплановой и объемной. Но прежде чем начать заседание депутаты поздравили своего коллегу, а ныне председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Ивана Мосякина с грядущим 70-летним юбилеем.
Все поправки в законы области, которые были вынесены на утверждение депутатов условно можно разделить на несколько блоков. Социальные, финансовые, административные, экономические, вопросы безопасности. Так, были внесены изменения в некоторые статьи закона о гарантиях прав ребенка, увеличили квоты рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, дали дополнительные преференции инвесторам, ослабили налоговое бремя и расширили права.
Большое внимание было уделено корректировке бюджета области на 2017 год.
В итоге финансирование было добавлено по многим направлениям. Более всего - два с половиной миллиарда рублей - дадут на обеспечение функционирования госучреждений и сферы общего образования. Однако основная часть этих денег пойдет на увеличение заработной платы бюджетников. Поправки в бюджет были приняты, но с оговоркой – более эффективно расходовать казенные деньги.
А вот к бюджету территориального фонда медстрахования у депутатов вопросов было намного больше. Доход организации составил почти 7 млрд. рублей. Основная часть расходов понятна, а вот прочие статьи не остались незамеченными.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский настоятельно рекомендовал директору ТФОМС Орловской области Роману Федякову подготовить ответы на эти вопросы.
А вот о проблемах самой орловской медицины говорили уже в дополнительное время. Поводом послужил выход из строя сразу трех томографов. В областной больнице один удалось починить, на другой - денег нет, в больнице им. Семашко решили купить новый.
Помимо поправок в региональные законы, депутаты Обсовета приняли одно обращение к правительству Российской Федерации о возможности субсидирования затрат на работы по химической мелиорации сельхозземель, и обращение в Государственную Думу об усилении госнадзора за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.
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