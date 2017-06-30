Новости версия для печати Все поправки в региональные законы были приняты, но некоторые - с оговорками Сегодня состоялась очередная сессия орловского Облсовета. На повестке дня было более 30 пунктов.



Эта сессия облсовета получилась весьма разноплановой и объемной. Но прежде чем начать заседание депутаты поздравили своего коллегу, а ныне председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Ивана Мосякина с грядущим 70-летним юбилеем. Все поправки в законы области, которые были вынесены на утверждение депутатов условно можно разделить на несколько блоков. Социальные, финансовые, административные, экономические, вопросы безопасности. Так, были внесены изменения в некоторые статьи закона о гарантиях прав ребенка, увеличили квоты рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, дали дополнительные преференции инвесторам, ослабили налоговое бремя и расширили права. Большое внимание было уделено корректировке бюджета области на 2017 год. Дмитрий Шахов, заместитель руководителя департамента финансов Орловской области: «В результате вносимых изменений общий объем доходов областного бюджета составит 28 млрд. 937 тысяч рублей, с увеличением за счет налоговых и неналоговых поступлений на 149 млн. 940 тысяч рублей и целевых безвозмездных поступлений на 188 млн. 34 тысячи рублей». В итоге финансирование было добавлено по многим направлениям. Более всего - два с половиной миллиарда рублей - дадут на обеспечение функционирования госучреждений и сферы общего образования. Однако основная часть этих денег пойдет на увеличение заработной платы бюджетников. Поправки в бюджет были приняты, но с оговоркой – более эффективно расходовать казенные деньги. А вот к бюджету территориального фонда медстрахования у депутатов вопросов было намного больше. Доход организации составил почти 7 млрд. рублей. Основная часть расходов понятна, а вот прочие статьи не остались незамеченными. Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Основная проблема медицины – это кадры. И в сельской местности - кадры, и в городе – кадры. И в поликлиниках очереди большие, потому что врачей узких специальностей нет. А почему в структуре общих расходов так мало заложено средств – 12 миллионов? На управление заложено 58 миллионов - на зарплаты, а на кадровое обеспечение заложено 12 миллионов. Это что за диспропорция такая?». Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский настоятельно рекомендовал директору ТФОМС Орловской области Роману Федякову подготовить ответы на эти вопросы. А вот о проблемах самой орловской медицины говорили уже в дополнительное время. Поводом послужил выход из строя сразу трех томографов. В областной больнице один удалось починить, на другой - денег нет, в больнице им. Семашко решили купить новый. Помимо поправок в региональные законы, депутаты Обсовета приняли одно обращение к правительству Российской Федерации о возможности субсидирования затрат на работы по химической мелиорации сельхозземель, и обращение в Государственную Думу об усилении госнадзора за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.





Оксана Гранн

30 июня 2017 года







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