Новости версия для печати Нашумевшая история орловчанки, которая обратилась к президенту, получила продолжение Спустя сутки после разговора с Владимиром Путиным Клавдия Ставцевой выдали нужные лекарства за май, правда, не в полном объеме. При этом медикаменты были выданы благотворительным фондом, а не департаментом здравоохранения.



Перебои с выдачей лекарств, по словам Клавдии Ставцевой, инвалида первой группы, были всегда. Но задержка на полгода - такое впервые. Именно это и заставило женщину обратиться к президенту страны. Уже на следующий день она получила нужные медикаменты за май, правда, не в полном объеме. Клавдия Ставцева, инвалид 1 группы: «С января месяца я не могу получить такие препараты, как цинакалцет и парикальцетол. За январь, февраль, март, апрель мои рецепты не отпущены. Я обращалась в департамент здравоохранения, в прокуратуру губернатору, в Росздравнадзор, в ФОМС, но безрезультатно». Юлия Миназова, адвокат: «Моя доверительница получила лекарства не по рецепту, а как гуманитарную помощь. Мы не услышали, кто эту помощь оказал, но не департамент, который должен не помощь гуманитарную оказывать, а выдавать надлежащим образом те препараты, которые ей назначил доктор. А они ей не выдаются, от чего она страдает: она отекает, у нее отек рук и лица». Отказываться от судебного иска Клавдия не стала. В генпрокуратуру написала еще весной. Там провели проверку, которая показала, что действительно лекарства не выдавались. Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокурор Заводского районного суда обратился с иском в суд об обязании предоставить женщине необходимые лекарства. Ответчиком по этому делу выступает департамент здравоохранения Орловской области. Такие случаи не единичны, но по каждому факту проводится проверка. И только по первому кварталу 2017 года в целях устранения выявленных нарушений было внесено свыше 300 актов прокурорского реагирования, а именно представлений». Сегодня прошло первое судебное заседание, но уже ясно, что не последнее. Департамент здравоохранения своей вины не видит. Ссылается на техническую ошибку. В поликлинике № 3, якобы, неправильно выписали рецепт, в результате нужное лекарство не вошло в общую заявку. Также на суде выяснился тот факт, что вместо выписанных врачом препаратов для Клавдии были закуплены другие, в количестве 22 упаковок. Причем она никогда их не принимала. Юлия Миназова, адвокат: «Для чего их выписывали? Зачем тратить бюджетные средства на ненужные Клавдии препараты, или, может быть, их кому-то другому дают, но под фамилией Ставцевой, а Ставцевой не дают те, которые ей необходимы. Одни препараты стоят дороже, другие стоят дешевле». Ответить представитель департамента на эти вопросы не смогла. Но сделала пометку. Суду еще предстоит выяснить: по чьей вине причинен вред здоровью Клавдии Ставцевой. То ли в поликлинике не отправили заявку, то ли департаменте не закупили нужных медикаментов. Следующее заседание назначили на 5 июля. А сегодня на сессии Областного Совета руководство департамента здравоохранения заявило, что будут опротестовывать решение о возмещение вреда здоровью и материального ущерба. Истец просит один миллион рублей. Если суд обяжет его выплатить, то департамент в ответ подаст регрессный иск на Минздрав.





Анна Вайсергисер

30 июня 2017 года







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