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Областные чиновники отвечают за действие своих подчиненных

Накануне ГТРК «Орел» рассказала о планах главврача стоматологической поликлиники купить дорогое служебное авто. Сегодня в администрации области прокомментировали ситуацию.

В частности, недавно назначенный и пока исполняющий обязанности заместителя председателя правительства по социальной политике Андрей Усиков заверил, что процедура торгов по представлению Общероссийского Народного Фронта приостановлена.
Андрей Усиков, и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Поликлинике было рекомендовано данную сделку приостановить. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, данный вопрос решен, осталось решить вопрос по обустройству круглосуточного стоматологического кабинета на территории города Орла. Мы над этим вопросом сегодня работаем, механизмы будут рассмотрены, в первую очередь, механизмы финансирования, и, конечно же, обеспечение штатом профессиональных стоматологов».
 



Оксана Гранн
30 июня 2017 года

 


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