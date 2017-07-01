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Сегодня известному политическому деятелю региона Ивану Мосякину исполняется 70 лет

Сейчас Иван Яковлевич Мосякин возглавляет региональное отделение общественной организации «Союз пенсионеров России».

30 июня очередная сессия орловского заксобрания началась с чествования председателя областного Совета народных депутатов четвертого созыва, Почетного гражданина Орловской области Ивана Мосякина. Почетную грамоту Облсовета юбиляру вручил нынешний председатель регионального заксобрания Леонид Музалевский.
Леонид Музалевский: «В разные годы Иван Яковлевич был депутатом Дмитровского, Залегощенского Советов, депутатом трёх созывов орловского Областного Совета, первым заместителем председателя комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Федерального Собрания, председателем орловского Областного Совета народных депутатов. Под руководством Ивана Яковлевича Мосякина Областной Совет вышел на иной уровень создания законодательной базы».
 



Максим Шилов
1 июля 2017 года

 


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