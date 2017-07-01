С 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 300 рублей – до 7 800

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суббота
1.07.2017
11:58:04
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С 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 300 рублей – до 7 800Последний раз его поднимали 1 июля 2016 года.
В течение ближайших нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня установленного в стране прожиточного минимума, который в среднем по России на конец 2016 года составил 9 тысяч 889 рублей.
Он важен не только для регулирования оплаты труда, но и для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, которые рассчитываются с учетом этого показателя. Кроме того, в зависимости от величины минимальной оплаты труда могут меняться суммы налогов, сборов и некоторых штрафов.
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