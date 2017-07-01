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С 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 300 рублей – до 7 800

В течение ближайших нескольких лет планируется повысить МРОТ до уровня установленного в стране прожиточного минимума, который в среднем по России на конец 2016 года составил 9 тысяч 889 рублей.

Он важен не только для регулирования оплаты труда, но и для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, которые рассчитываются с учетом этого показателя. Кроме того, в зависимости от величины минимальной оплаты труда могут меняться суммы налогов, сборов и некоторых штрафов.