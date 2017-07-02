Новая котельная появится в Кромской районной больнице

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воскресенье
2.07.2017
12:25:10
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Новая котельная появится в Кромской районной больницеПроект строительства новой модульной котельной Кромской ЦРБ включен в межведомственную областную программу по модернизации системы отопления учреждений здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Напомним, в прошлом году в рамках этой программы построена котельная Урицкой ЦРБ.
Проект новой модульной котельной Кромской больницы разработан в 2014 году, общая стоимость работ и оборудования составила 22 млн. рублей. Это средства областного бюджета.
Срок сдачи объекта – 31 августа. До 15 сентября котельная должна пройти пуско-наладочные работы и апробацию, чтобы успешно войти в отопительный период.
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