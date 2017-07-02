Новости версия для печати Новая котельная появится в Кромской районной больнице Проект строительства новой модульной котельной Кромской ЦРБ включен в межведомственную областную программу по модернизации системы отопления учреждений здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



Напомним, в прошлом году в рамках этой программы построена котельная Урицкой ЦРБ. Проект новой модульной котельной Кромской больницы разработан в 2014 году, общая стоимость работ и оборудования составила 22 млн. рублей. Это средства областного бюджета. Срок сдачи объекта – 31 августа. До 15 сентября котельная должна пройти пуско-наладочные работы и апробацию, чтобы успешно войти в отопительный период.





Максим Шилов

2 июля 2017 года







На главную страницу





