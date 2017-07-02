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В Орле каждую пятницу в Свято-Троицком храме проводятся уроки колокольного звона

Колокольным звоном начинается и заканчивается каждая служба в церкви. На Руси звоном указывали дорогу заблудившемуся путнику. Оповещали об опасности или победе. В советское время искусство колокольного звона было практически утрачено. Поэтому в Орле начали его восстановление.

С легкостью и вдохновением ученик звонаря Иван Ларин играет на колоколах. Он четко знает звучание каждого, хотя это его третий по счету урок колокольного звона. Иван уверен, игра в колокол - это звон человеческой души.
Иван Ларин, ученик: «Смысл колокольного звона в том, что каждый может привнести что-то свое. Не обязательно придерживаться шаблонов, от них можно отталкиваться. Мне нравится импровизация, чтоб не стандартно было. Каждый может для себя что-то найти - ту музыку, которая идет из сердца».
На уроке звонарного мастерства в Свято-Троицком храме вместо школьной доски колокол. Учитель - опытный звонарь. Первый урок провел еще в апреле. Тогда пришло всего несколько человек. Но с каждым разом желающих попасть к нему в ученики все больше. 
Максим Стебаков, звонарь: «Ребята подтягиваются. Желающих много. Это хорошо и радует нас. Мы привлекаем молодежь к храму, чтоб заинтересовать их. Колокольный звон не просто звон. Он лечит болезни».
Здесь нет скучной теории. Ученики все знания получают на практике. В звоннице рассказывают о колоколах и сразу дают почувствовать их звучание.
Максим Стебаков, звонарь: «У нас больше практической части. Теорию я объясняю, как правильно звонить, технику показываю - что надо делать, чтобы руки не уставали. Но практика - это основа».
Благовест, трезвон, двузвон, перезвон или перебор. Это виды колокольного звона. О них ученики уже узнают на первом занятии. Длится урок обычно два часа. К каждому здесь индивидуальный подход. Особенность звонарного дела заключается в том, что играть может научиться каждый. Здесь не нужно специальное музыкальное образование. Главное желание и чувство ритма. 
 
Уроки звонарного мастерства проходят каждую пятницу в 18:30 в Свято-Троицком храме Орла. Как говорят организаторы, это первая ступень к возрождению колокольного звона в Орле. Они надеются, что когда-нибудь появится свое собственное помещение со всем необходимым оборудованием и ученики смогут заниматься круглый год.
 





Анна Вайсергисер
2 июля 2017 года

 


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