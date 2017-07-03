Новости версия для печати В этом году планируется запустить в вузах страны программы подготовки вожатых из числа студентов Об этом говорили на Всероссийском селекторном совещании. Оно было посвящено летнему отдыху детей. Орловщина также приняла участие.



В нашем регионе обучение вожатых уже проводится. В Орле работает «Школа вожатых». Всего на Орловщине этим летом открыли свои двери 15 загородных лагерей, 30 – палаточных. Кроме того, в первую смену отработали 369 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.





Татьяна Напольских

3 июля 2017 года







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