В этом году планируется запустить в вузах страны программы подготовки вожатых из числа студентов

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понедельник
3.07.2017
12:17:18
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В этом году планируется запустить в вузах страны программы подготовки вожатых из числа студентовОб этом говорили на Всероссийском селекторном совещании. Оно было посвящено летнему отдыху детей. Орловщина также приняла участие.
В нашем регионе обучение вожатых уже проводится. В Орле работает «Школа вожатых».
Всего на Орловщине этим летом открыли свои двери 15 загородных лагерей, 30 – палаточных. Кроме того, в первую смену отработали 369 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
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