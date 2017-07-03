Новости версия для печати Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» - под особой защитой Областное управление по госохране памятников выдало охранное обязательство на родовую усадьбу знаменитого писателя.



Согласно документу, на учете стоят несколько объектов: главный дом, флигель изгнанника, каменная церковь Спаса Преображения, богадельня, баня, погреб, каретный сарай и конюшня. На территории музея-заповедника запрещено возводить капитальные строения, изменять границы, проводить земельные работы, за исключением тех, что направлены на сохранение объекта культурно наследия.





Татьяна Дьяконова

3 июля 2017 года







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