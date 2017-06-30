Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- После видеозвонка президенту – в суд. Орловчанка выступила против Департамента здравоохранения области. - Деньги в социальную сферу. Депутаты откорректировали бюджет. - Вместо машины – ночной кабинет. В правительстве области прокомментировали ситуацию с покупкой авто для стоматологии. - Уникальное богатство региона. Фильм о зубрах сегодня – для орловских зрителей.

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Вести-Орёл

30 июня 2017 года







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