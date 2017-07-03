Новости версия для печати Орловские спасатели решили проверить, готовы ли автомобилисты пропустить экстренный транспорт Для этого в специализированной пожарно-спасательной части устроили учебную тревогу и сымитировали экстренный выезд дежурного караула к месту происшествия.



Как пояснили в МЧС, акция по приоритетному пропуску автомобилей спецслужб проводится ежегодно.



Цель акции – привить участникам дорожного движения соблюдения ПДД, связанных с необходимостью освобождения полосы движения для автомобилей, которые движутся с включенной звуковой и световой сигнализацией.



В МЧС подчеркнули: акция не ставила задачи непременно наказать правонарушителей, игнорирующих спецсигналы. Но спасатели хотели напомнить автомобилистам: задерживая экстренный автомобиль в дороге, водитель лишает человека шансов на спасение. А это может быть кто-то из близких или знакомых.





Иван Суверин

3 июля 2017 года







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