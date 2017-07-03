Орловские спасатели решили проверить, готовы ли автомобилисты пропустить экстренный транспорт

|
понедельник
3.07.2017
12:17:27
|
|
Орловские спасатели решили проверить, готовы ли автомобилисты пропустить экстренный транспортДля этого в специализированной пожарно-спасательной части устроили учебную тревогу и сымитировали экстренный выезд дежурного караула к месту происшествия.
Как пояснили в МЧС, акция по приоритетному пропуску автомобилей спецслужб проводится ежегодно.
Цель акции – привить участникам дорожного движения соблюдения ПДД, связанных с необходимостью освобождения полосы движения для автомобилей, которые движутся с включенной звуковой и световой сигнализацией.
В МЧС подчеркнули: акция не ставила задачи непременно наказать правонарушителей, игнорирующих спецсигналы. Но спасатели хотели напомнить автомобилистам: задерживая экстренный автомобиль в дороге, водитель лишает человека шансов на спасение. А это может быть кто-то из близких или знакомых.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта