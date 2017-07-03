Новости версия для печати В ночь с субботы на воскресенье в Орле горел один из торговых павильонов Щепного рынка При пожаре пострадали (к счастью, только материально) десятки индивидуальных предпринимателей. Ущерб еще не подсчитан, но уже ясно, что исчисляться он будет миллионами рублей.



Масштаб происшествия прибывшие на Щепной рынок пожарные оценили сразу. А поэтому первым делом запросили всю возможную помощь. За счет этого распространение пламени удалось остановить в первые минуты. Правда, это далось пожарным нелегко. Близкое соседство торговых палаток, обилие горючих материалов и торговой техники сделали работу спасателей крайне сложной.

Владимир Некрасов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В 23:44 поступило сообщение о загорании торговых павильонов на рынке по адресу Щепная площадь, дом 11. По прибытии было обнаружено, что происходит горение внутри павильонов на площади 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в тех масштабах, какой он принимал на момент прибытия пожарных подразделений». Как позже установили эксперты, стремительному развитию пожара способствовал приток свежего воздуха извне. Пластиковое остекление павильона прогорело почти сразу, и огонь, вместо того, чтобы задохнуться без кислорода, продолжал набирать силу вплоть до прибытия пожарных. Первые предприниматели, прибывшие к месту ЧП, были шокированы размером убытков. На Щепную площадь даже пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Предварительно можно сделать вывод: на момент возникновения пожара в торговом центре находились два охранника, которые пояснили, что посторонних никого не было, сработала пожарная сигнализация, после чего незамедлительно были вызваны пожарные подразделения. По данному факту будет проведена проверка и принято процессуальное решение. Орловские огнеборцы отмечают: тушить пожар на Щепном рынке им приходится не впервые.

Вадим Илюшечкин: «Хотелось бы отметить, что в данном торговом центре семь лет назад произошел аналогичный пожар, такой крупный, с большими материальными потерями». Помимо причин возгорания и размера ущерба Госпожнадзору также предстоит выяснить, что из уничтоженного имущества было застраховано.





Иван Суверин

3 июля 2017 года







На главную страницу





