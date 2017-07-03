Новости версия для печати Полицейские Верховского района установили личность причастного к незаконной культивации и хранению конопли Им оказался 21-летний житель деревни Желевая Дубрава, неподалёку от дома которого обнаружены кусты наркосодержащего растения.



Количество наркосодержащего растения в пересчёте на сухой вес составило 27 граммов. Затем оперативники изъяли ещё 451 грамм. Группой дознания и следственным отделением отдела МВД по Верховскому району возбуждены уголовные дела по двум статьям: "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" и "незаконные приобретение, хранение, перевозка таких растений в крупном размере". Ведётся предварительное расследование.



Преступление выявлено в ходе оперативно-профилактической операции "Мак".





Евгения Костомарова

3 июля 2017 года







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