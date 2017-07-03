В Орле ликвидировали последствия стихии

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понедельник
3.07.2017
12:17:29
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В Орле ликвидировали последствия стихииВечером в пятницу на город вместе с грозами налетел шквалистый ветер.
Как сообщили в региональной службе спасения, никто из людей от капризов погоды не пострадал. Ветер повалил несколько аварийных деревьев, кое-где это повлекло нарушение линий электропередачи и повреждения припаркованных автомобилей. Напора ветра не выдержали некоторые рекламные конструкции. На улице Кирпичной была частично повреждена кровля жилого дома. На все происшествия региональный главк МЧС успевал оперативно отреагировать. Существенных сбоев в системах жизнеобеспечения не произошло.
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