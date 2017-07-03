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В Орловском краеведческом музее открылась выставка, которая называется «Девять»

Ее представили гости из подмосковного города Пушкина. Авторы – члены фотоклуба «Возрождение».

Открытие выставки получилось дружеским. Сотрудники краеведческого музея много лет поддерживают связи с МГУ. Орловская молодежь, благодаря этому сотрудничеству, имеет возможность отправиться на фотопрактику в знаменитый университет, где их всегда с удовольствием встречает и обучает руководитель фотослужбы МГУ Дмитрий Линников. В числе своих коллег из фотоклуба «Возрождение» он тоже привез в Орел свои работы и считает, что фотографам надо очень пристрастно относиться к своему творчеству, и не выкладывать в Интернет сотни снимков.
Дмитрий Линников, руководитель фотослужбы МГУ: «Когда мои коллеги будут задумываться об этом, когда они начнут выставлять не 120 фотографий, а 15-20, тогда произойдет этот качественный толчок для тех непрофессионалов, которые об этом просто-напросто не задумываются».
Фотоклуб «Возрождение» был одним из самых известных в стране, у него богатая история, ему почти 40 лет, в 90-е годы он распался, но фотомастера не прекращали общаться. Затем они снова объединились, организовали собственный фотофестиваль и объявили всем – клуб жив.

Орловские зрители могут увидеть более ста работ. Среди них есть очень любопытные, больше похожие на картины. Как, например, фотографии Виктора Печенева.
Виктор Печенев, член творческого Союза фотохудожников России: «Здесь еще снято нетрадиционно: между сьемочным обьектом и штативом помещается какой-то стеклянный предмет, получается деформированное изображение,, как будто обработано в фотошопе».
После открытия Дмитрий Линников и Виктор Печенев для всех желающих провели мастер класс, поделились опытом и секретами съемки, рассказали, чего стоит избегать, как правильно работать в студии и много другое. По заведенной традиции каждый автор оставит музею в подарок одну из своих фотографий.
Леонид Тучнин, заслуженный работник культуры России: «За многие годы мы накопили уникальную коллекцию, это очень редкая коллекция для областных музеев коллекция фотографий - у нас такие имена представлены, что любой музей изобразительных искусств позавидует».
Выставка представляет интерес для широкого круга зрителей: и для любителей природы, и для тех, кто занимается жанровым фото, и особенно для тех, кто только берет в руки фотокамеру, знакомясь с профессией фотографа.


Эва Стасюлевич
3 июля 2017 года

 


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