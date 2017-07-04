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«Орел» победил «Короля»

В минувшие выходные Эдуард Трояновский встречался с Микеле ди Рокко.

Вечер профессионального бокса прошел в «Лужниках». Соперникам предстояло провести десять раундов. Бойцу из Италии, носящему прозвище «Король», 35 лет. Был чемпионом Европы. В профессиональной карьере 41 победа из них 18 нокаутом, два поражения. В России выступал впервые. 
 
Эдуарду Трояновскому по прозвищу «Орел», или «Троя», 37 лет. За плечами 26 боев и 25 побед. Из них 22 - одержаны нокаутом. До недавнего времени был чемпионом мира, но уступил этот титул, а потому  этот бой для него был очень важен. 
 
В первом же раунде соперник почувствовал руку Трояновского. «Орел» отправил «Короля» в нокдаун. Во втором раунде лидерство также было у Эдуарда. Третий раунд итальянец вновь пропустил удар, который сбил его с  ног, но выстоял до конца раунда, проявив спортивный характер. Но в четвертом раунде двойной джеб, и жесткий удар справа уложил итальянца. Технический нокаут.   Победа орловского спортсмена! И – желание вернуть пояс чемпиона, с которым он расстался, проиграв  Джулиусу Индонго из Намибии.
Эдуард Трояновский,  боксер-профессионал: «Я просил этот реванш, но соперник отказался. Конечно, я в том бою проиграл, но я буду идти дальше. Я не опускаю руки, тренируюсь, и готов идти дальше».
Среди зрителей на том бою был губернатор Орловской области Вадим Потомский, он также поздравил орловского боксера.
 



Татьяна Напольских
3 июля 2017 года

 


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